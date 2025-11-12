El encuentro con Carlos del Amor se traslada a la Casa Colón ante la alta demanda de público

El esperado encuentro con el periodista y escritor Carlos del Amor se celebrará finalmente en la Sala A (Salón Rojo) de la Casa Colón de Huelva, tras agotarse en un solo día todas las inscripciones previstas para el acto. Inicialmente, el evento iba a tener lugar en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, pero el espacio, con capacidad para 85 personas, se ha quedado pequeño ante la gran acogida del público.

Con el objetivo de facilitar la asistencia al mayor número posible de interesados, el Ayuntamiento de Huelva ha decidido trasladar la cita a la Casa Colón, un espacio más amplio y accesible. Se mantendrán las inscripciones previas, que tendrán prioridad de acceso, mientras que el resto del aforo será de entrada libre hasta completar.

El encuentro tendrá lugar el martes 18 de noviembre a las 18:00 horas. Carlos del Amor compartirá con los asistentes su experiencia profesional, el proceso creativo detrás de sus crónicas y reportajes, y su particular visión del periodismo cultural. Además, presentará su última obra literaria, Una dama desconocida, publicada en 2024. Antes del acto, el periodista visitará el Centro Jesús Hermida y el Museo de los Medios de Comunicación.

La actividad forma parte de la programación cultural del último trimestre del año del Centro de la Comunicación, que continúa con otras citas destacadas como la exposición Lo que brota de Charo Feria, la grabación del pódcast Las mujeres que construyeron la democracia en Huelva, y los encuentros con los escritores Javier Cercas y David Robles, entre otros.

Toda la información sobre la agenda cultural puede consultarse en la web centrojesushermida.huelva.es/agenda.