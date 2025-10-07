EMTUSA refuerza el servicio de autobuses con motivo de la Feria de Otoño y del Caballo

Con motivo de la celebración de la Feria de Otoño y del Caballo, EMTUSA ha puesto en marcha un servicio especial de transporte urbano que facilitará los desplazamientos hacia y desde el recinto festivo durante los días de celebración.

Las líneas 1, 2 y 8 tendrán salidas desde el Parque Zafra a las 00:00, 01:00 y 02:00 horas, y desde las barriadas a las 23:30, 00:30 y 01:30 horas. Por su parte, la línea 7 amplía su servicio con salidas desde el Parque Zafra a las 23:00, 00:00, 01:00 y 02:00 horas, y desde las barriadas a las 23:30, 00:30 y 01:30 horas.

Horarios de autobuses

Además, EMTUSA ha informado de que la parada provisional situada en el lateral del Parque Zafra “Juan Ceada Infantes” será el punto de inicio y destino de los itinerarios de estas líneas, tanto para la ida como para el regreso desde las barriadas.

Desde el Ayuntamiento de Huelva se anima a la ciudadanía a hacer uso del transporte público durante estos días de fiesta, una opción segura, cómoda y sostenible para disfrutar de la Feria sin preocupaciones.

Toda la información sobre los horarios y servicios especiales puede consultarse en la web www.emtusahuelva.es y a través de la aplicación móvil Appemtusa.