Las empresas refuerzan su compromiso social en Huelva con la educación y la colaboración como ejes de futuro

El espacio escénico de las Cocheras del Puerto de Huelva acogió este miércoles el I Foro de Empresas Socialmente Comprometidas, una iniciativa impulsada por Manos Unidas y la Fundación Caja Rural del Sur que reunió a representantes del tejido empresarial, instituciones y entidades sociales con un objetivo común: reforzar la responsabilidad social corporativa como motor de desarrollo, cohesión y oportunidades.

Durante la jornada, distintos ponentes coincidieron en que la responsabilidad social ha dejado de ser un elemento complementario para convertirse en una parte esencial de la estrategia empresarial. Integrar la acción social en el modelo de negocio, señalaron, permite generar beneficios tangibles para la sociedad y fortalecer el vínculo entre empresas y territorio.

El presidente de Caja Rural del Sur y su fundación, José Luis García-Palacios, defendió el papel del modelo cooperativo y subrayó que la entidad mantiene una fuerte vinculación con el entorno. En este sentido, destacó la implicación de la cooperativa en ámbitos como la educación, el medio ambiente o la colaboración con fundaciones y proyectos sociales.

Por su parte, la presidenta de Manos Unidas España, Cecilia Pilar Gracia, apeló a la colaboración entre empresas y sociedad para reducir las desigualdades. Durante su intervención defendió que el sector empresarial tiene un papel clave en la transformación social y animó a asumir compromisos que permitan dar mayor protagonismo y oportunidades a colectivos vulnerables.

Desde el ámbito institucional, el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Borrero, recordó que la inclusión social es un compromiso colectivo y subrayó el papel de las empresas como generadoras de empleo, factor clave para evitar situaciones de exclusión. En la misma línea, la teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora, destacó las estrategias impulsadas por el consistorio para avanzar hacia una ciudad más igualitaria y apeló a la colaboración entre administraciones, empresas y sociedad.

La mesa de trabajo central del foro abordó la necesidad de combinar rentabilidad económica con compromiso social. Los participantes coincidieron en que la sostenibilidad empresarial pasa por alinear los valores corporativos con iniciativas que generen impacto positivo en el entorno.

Entre las experiencias compartidas, Narciso Rojas, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Moeve, defendió la importancia de impulsar la educación en valores desde edades tempranas como base para construir una sociedad más comprometida. En esa misma línea, Ángeles Sánchez, directora de la Fundación Atlantic Copper, resaltó el papel de la industria como agente dinamizador del territorio a través de proyectos que combinan desarrollo económico y responsabilidad social.

Uno de los testimonios más emotivos llegó de la mano de Pilar Kraan, directora de la Fundación Grupo Azvi, quien explicó el trabajo que la entidad desarrolla con niños en distintos países de Sudamérica y también en España, poniendo rostro a las historias personales que hay detrás de estos proyectos solidarios.

El arraigo territorial también fue uno de los mensajes destacados de la jornada. Luis González, director de Sánchez Romero Carvajal, defendió un modelo empresarial comprometido con el desarrollo local, especialmente en zonas rurales o afectadas por la despoblación, donde la estabilidad laboral y la creación de riqueza resultan fundamentales.

Por su parte, Natividad Moya, de Aguas de Huelva, expuso los proyectos medioambientales que impulsa la empresa y la reciente puesta en marcha de una cátedra de innovación social destinada a fomentar la colaboración entre empresas y entidades para mejorar el territorio.

Tras una pausa en la jornada, el protagonismo recayó en el chef Ángel León, que compartió su experiencia al frente de Aponiente, un proyecto gastronómico profundamente ligado al mar y al entorno natural de las marismas gaditanas.

El foro concluyó con la entrega de un reconocimiento a la Fundación Moeve por su labor en el ámbito social, un premio que recogió Jesús Velasco, responsable de Relaciones Institucionales para Andalucía y Canarias de la entidad, de manos del presidente de Caja Rural del Sur.

La primera edición del Foro de Empresas Socialmente Comprometidas cerró así sus puertas con el compromiso de celebrar una nueva convocatoria el próximo año, consolidando un espacio de encuentro que apuesta por la colaboración entre empresas, administraciones y entidades sociales como vía para impulsar proyectos con impacto real en la sociedad.