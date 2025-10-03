La DOP Condado de Huelva invita a «presumir de identidad» en la Feria de Otoño y del Caballo

La Denominación de Origen Protegida Condado de Huelva participará en la próxima Feria de Otoño y del Caballo de la capital con una iniciativa que busca unir tradición, promoción y nuevas formas de comunicación. Bajo el lema Un Condado, por favor. Presume de Huelva, la entidad vitivinícola desarrollará distintas acciones para reforzar el orgullo y la identidad en torno a los vinos y vinagres de la comarca.

Entre ellas destaca un sorteo en Instagram, abierto del 9 al 12 de octubre, en el que los asistentes deberán publicar una fotografía con una botella de vino del Condado de Huelva, mencionar el perfil oficial @consejoreguladorcondadohuelva e incluir el hashtag #uncondadoporfavor. El ganador recibirá un lote de vinos y, además, todos los socios de su caseta —hasta un máximo de 40 personas— podrán compartir el premio, convirtiéndolo en una experiencia colectiva.

La primera jornada de feria, coincidiendo con la tradicional Cena del Choquito, se reforzará la campaña con el reparto de pulseras de tela promocionales que llevan impreso el lema de la iniciativa. Con este gesto simbólico, el Consejo Regulador busca integrar los vinos del Condado en la vida festiva de la ciudad y proyectarlos como un emblema cultural y social de la provincia.

El presidente del Consejo Regulador, Vicente Pérez García de Prado, ha subrayado que “los vinos del Condado son parte del orgullo de la provincia, reflejo de nuestra tierra y embajadores de nuestra cultura. Queremos que los onubenses los sientan como propios y los compartan como un símbolo de identidad colectiva”.

Esta acción cuenta con la cofinanciación del Programa FEDER Andalucía 2021-2027 y de la Junta de Andalucía, y se enmarca en la estrategia de promoción de la DOP para afianzar la visibilidad y el valor de los productos vitivinícolas del Condado de Huelva en la capital y en toda la provincia.