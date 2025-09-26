La Diputación de Huelva visita la sede de Aspacehu y reafirma su compromiso con las personas con parálisis cerebral

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano Contreras, y la diputada provincial de Servicios Sociales, Carmen Díaz Soriano, han visitado la sede de Aspacehu, la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Huelva, con el objetivo de conocer de cerca la labor que desarrolla esta entidad desde su fundación en 1977 por un grupo de padres y madres.

En la actualidad, Aspacehu atiende a más de 40 personas, tanto en su centro de día como en su residencia, además de ofrecer diversos servicios de atención social y apoyo a las familias.

Durante la visita, Toscano y Díaz estuvieron acompañados por la vicepresidenta de la asociación, Inmaculada García; el vocal de la Junta Directiva, Francisco Pérez; el director de la residencia, Ángel Rodríguez, y el director del centro de día, Ángel Luis Barroso.

Diputación y Aspacehu ya trabajan conjuntamente en la organización de una iniciativa con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se celebrará el próximo 6 de octubre, con el propósito de visibilizar la labor de esta asociación referente en la provincia.

Esta acción se enmarca en la campaña nacional del Movimiento ASPACE, cuyo lema este año es #YaToca, y que reivindica la necesidad de una estrategia estatal para atender a las grandes necesidades de apoyo que requieren las personas con parálisis cerebral.