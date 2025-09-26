Cines Aqualon echa el telón tras veinte años en Huelva

Los Cines Aqualon cerrarán definitivamente sus puertas el próximo domingo tras veinte años de actividad en la capital onubense. El anuncio se ha realizado a través de una carta de despedida en la que la empresa agradece a Huelva su complicidad y apoyo durante estas dos décadas de cine compartido.

En el escrito, los responsables del complejo destacan la conexión especial con el público onubense: “Hemos reído juntos, hemos llorado juntos. En mis salas he sentido cada estremecimiento, cada emoción; y he compartido vuestra ilusión y vuestra pasión por devorar las historias de la gran pantalla”.

El texto, cargado de referencias al universo cinematográfico, recuerda momentos cotidianos vividos en las salas: la familia en las sesiones matinales, el espectador solitario que acudía fielmente a los estrenos de autor, las parejas que buscaban reencontrarse con una historia romántica o los grupos de amigos que llenaban de bullicio las noches de fin de semana.

La misiva también agradece la labor de todos los trabajadores que han formado parte de Cines Aqualon durante estos años, señalando que “cada una de las personas que han dejado un poquito de sus vidas por Cines Aqualon han sido mi familia y la familia es lo primero”.

El cierre se despide con un guiño al séptimo arte: “Ahora que apagamos el proyector y encendemos por última vez las luces de sala me resisto a pensar que todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia”. Y concluye con un mensaje de esperanza para los espectadores: “Sea usted joven, vuelva al cine”.