El Día de Huelva 2026 distingue a Guillermo Orozco y Toni González como Hijos Predilectos y amplía el callejero con cinco nuevos nombres

El Ayuntamiento de Huelva ha dado a conocer las distinciones del Día de Huelva 2026, una de las citas institucionales más solemnes del calendario municipal, en la que la ciudad reconoce públicamente la trayectoria, el compromiso y la aportación de personas y entidades ligadas a su desarrollo social, cultural y económico. La propuesta será elevada al Pleno de Honores y Distinciones el próximo martes 20 de enero y los galardones se entregarán en el acto oficial incluido en las Fiestas de San Sebastián, el viernes 23 de enero, en el Gran Teatro.

Pilar Miranda con Antonio González

Entre los máximos reconocimientos, el tenor onubense Guillermo Orozco será nombrado Hijo Predilecto a título póstumo, en homenaje a una carrera artística de proyección internacional avalada por catorce premios y por una trayectoria ligada siempre a su ciudad natal. Junto a él, Toni González, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, recibirá también el título de Hijo Predilecto por su papel decisivo en el impulso y proyección de la Semana Santa de Huelva, especialmente en los últimos años.

El título de Hijo Adoptivo recaerá en Diego Velo, referente del sector agrícola provincial, cuya vida profesional ha estado vinculada al campo y al desarrollo de la agricultura onubense durante más de siete décadas.

El listado de Medallas de Huelva 2026 abarca un amplio abanico de ámbitos. La Medalla a la Economía será para la empresa Hermanos Castaño; la Medalla a la Igualdad para Manoli Vázquez; la Medalla a la Cultura para Jaime de Vicente; la Medalla al Arte para el torero David de Miranda; la Medalla al Deporte para el Club Deportivo Piragüismo Tartessos Huelva; la Medalla a la Trayectoria Empresarial para Olvido Garrido; la Medalla a la Tradición para la Hermandad de la Santa Cruz; la Medalla al Trabajo para Rafael Núñez, histórico hostelero del Bar Agmanir; y la Medalla a la Solidaridad para la Asociación Española contra el Cáncer, por más de medio siglo de apoyo a pacientes y familias en la provincia.

Además de estas distinciones, el Ayuntamiento ha aprobado nuevas incorporaciones al callejero de la ciudad, reforzando la memoria colectiva de Huelva a través de referentes sociales, educativos, religiosos e institucionales. De este modo, se dedicarán espacios públicos a Ángela Ortega Garrido, figura clave de la Hermandad del Prado; a José Carlos Roca Prieto, docente y director del Colegio Virgen de Belén durante más de dos décadas; a José Enrique Sánchez Núñez, historiador y exsenador por Huelva; a María Luisa Sosa Fontenla, conocida como la madre Luisa, fundadora de la Obra de Jesús Nazareno de Nerva; y a Antonio Germán Pontón Práxedes, magistrado y expresidente de la Audiencia Provincial de Huelva.

Con este conjunto de reconocimientos, el Día de Huelva 2026 se reafirma como una jornada de exaltación cívica que pone en valor el talento, la dedicación y la huella de quienes han contribuido de manera decisiva a la historia y al presente de la ciudad.