Denuncian el robo a una mujer de 80 años en el centro de Huelva, presuntamente mediante sumisión química

En Huelva, familiares de personas mayores han denunciado varios robos en los que las víctimas habrían sido drogadas antes de ser despojadas de sus pertenencias. Uno de los casos recientes afectó a una mujer de 80 años, abordada en la Avenida de Italia, cuya familia ha relatado públicamente los hechos en redes sociales para alertar sobre la situación y reclamar atención de las autoridades.

El relato apunta a que la víctima perdió momentáneamente la voluntad y fue trasladada a su domicilio, donde se consumó el robo. La mujer recibió atención médica y se presentó la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional, que mantiene abiertas todas las investigaciones.

Estos episodios se suman a casos anteriores en la provincia, como el de Ana, de 70 años, que en agosto sufrió un robo similar tras ser drogada y forzada a retirar dinero de su banco.

La Policía Nacional ha señalado que, por el momento, no hay indicios de una organización criminal estructurada, aunque se están estudiando los casos como hechos graves que afectan a personas vulnerables.

Los familiares de las víctimas han hecho un llamamiento a la denuncia y a la concienciación ciudadana, subrayando la importancia de proteger a los mayores y de que las autoridades investiguen con diligencia este tipo de situaciones.