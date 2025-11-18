David de Miranda, gran triunfador de los Premios Taurinos Provinciales 2025

El matador onubense David de Miranda se ha convertido en el principal protagonista de los Premios Taurinos Provinciales 2025, al ser distinguido como mejor torero de la temporada por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva. El delegado del Gobierno, José Manuel Correa, junto al presidente del jurado taurino, José Ángel Ruciero, han presentado un palmarés que reúne a algunas de las figuras más destacadas del año en el ámbito taurino.

Entre los reconocimientos otorgados, sobresale también la distinción a la Infanta Doña Elena de Borbón, premiada por su constante labor de promoción y defensa de la tauromaquia. El jurado ha elegido además a Preferido como mejor toro, mientras que Diego Ventura ha sido designado mejor rejoneador. Completan el cuadro de honor Fernando Sánchez como mejor subalterno, Rafael Carbonell como mejor picador, Carlos Tirado como mejor novillero con picadores, y Cristóbal de Lara como mejor novillero sin picadores.

El Jurado Taurino Provincial ha concedido igualmente tres menciones especiales: al veterinario José Luis Martín Mohedano, recién jubilado; al ganadero Manuel Ángel Millares, a título póstumo; y al Casino de Beas, por su apoyo continuado a la celebración de foros y actividades taurinas.

Con estos premios, la Delegación del Gobierno subraya la importancia de la tauromaquia como parte esencial del patrimonio cultural onubense y reconoce el esfuerzo de quienes han contribuido a engrandecer la temporada 2025.