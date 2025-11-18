El Ayuntamiento de Huelva dispara la inversión en servicios públicos y barrios en el presupuesto municipal más alto de su historia

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado un presupuesto 2026 que marca un récord histórico: 202,8 millones de euros, con un consolidado de 206,4 millones al incluir los organismos autónomos. A esta cifra se suma un plan de inversiones en barrios de 7 millones, que eleva el esfuerzo económico hasta niveles nunca antes alcanzados por el Consistorio. La alcaldesa, Pilar Miranda, y el segundo teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, subrayaron que estas cuentas refuerzan el giro financiero iniciado hace dos años y sitúan a la ciudad “en un escenario de estabilidad, solvencia y crecimiento”.

Aunque el presupuesto crece de forma equilibrada, el gran salto se concentra en el refuerzo de servicios públicos, infraestructuras, limpieza, mantenimiento urbano y barrios, que absorberán las inversiones más grandes del documento económico. El área de Infraestructuras y Servicios Públicos, con 42.636.558 euros, se convierte en la partida más alta del Ayuntamiento y en la que más aumenta respecto a ejercicios anteriores. Incluye un plan de asfaltado de 1 millón, el incremento del contrato de limpieza en 1,8 millones y un refuerzo generalizado en alumbrado, mantenimiento y servicios básicos.

Junto a este bloque, el presupuesto prioriza el gasto social. Servicios Sociales, Empleo y Vivienda dispondrán de 27.003.435 euros, con un crecimiento del 26% en Servicios Sociales —21,5 millones— y actuaciones clave como la rehabilitación de viviendas municipales de la Barriada de la Navidad con 600.000 euros.

La otra gran apuesta inversora se concentra en Urbanismo y Medio Ambiente, dotado con 19.007.845 euros, donde destacan el inicio de las obras de la antigua cárcel, la primera fase del nuevo Recinto Colombino, la nueva piscina municipal y los avances en la Plaza Mayor y el Ensanche Sur.

En materia de seguridad, el presupuesto reserva 1.899.779 euros, que permitirán la incorporación de 17 nuevos agentes y la renovación de la flota de Policía Local con 10 vehículos. En Cultura, los 7.834.400 euros consignados permitirán acometer la restauración del edificio central de la Casa Colón, dotada con 2 millones.

Otros bloques del presupuesto incluyen:

Deportes : 5.975.479 euros (mejoras en instalaciones, césped del Cristo Pobre y organización del Europeo de Bádminton 2026 ).

Participación Ciudadana : 504.000 euros.

Recursos Humanos y Modernización Digital : 4.416.821 euros (renovación total de la plataforma digital y robotización de procesos).

Turismo, Comercio y Juventud : 2.539.020 euros (promoción de ciudad y traslado del mercadillo).

Economía y Hacienda : 20.550.763 euros.

Movilidad y Educación : 1.733.863 euros.

Presidencia y Relaciones Institucionales: 1.570.740 euros.

A esto se suma el capítulo destinado a personal municipal, que alcanza 67 millones de euros.

Un plan de inversiones adicional para los barrios

El presupuesto se completa con un Plan de Inversiones 2025–2027, dotado con 7 millones de euros, que reforzará directamente las barriadas con actuaciones como:

Reurbanización de Plaza Padre Genaro (Isla Chica)

Plazas Zenobia y Pascual Cervera (La Orden)

Mejoras en Huerta Mena

Reurbanización del entorno de la Plaza de Toros de La Merced

Aparcamientos en El Matadero , La Merced y Zafra

Mejoras en el Nuevo Colombino

Arreglo de medianas en Marismas del Polvorín

Rehabilitación de parques infantiles

De un presupuesto “ilegal” a la solvencia

Miranda recordó que en 2023 el Ayuntamiento se encontró “con déficit, deuda y un presupuesto que fue declarado ilegal por el Ministerio solo una semana después de presentarse”. En contraste, Huelva presenta hoy “dos informes consecutivos favorables de Hacienda y tres presupuestos aprobados en plazo”.

Francisco Muñoz detalló la evolución económica:

Déficit de –12,1 millones en 2023 → superávit de 23,6 millones .

Remanente: de 660.356 euros → 11,37 millones en 2024.

“Gestionar con rigor no es acumular dinero, es invertir bien”, señaló. Prueba de ello son los 7 millones en inversiones en barrios y 5 millones destinados a reducir deuda.

Miranda concluyó que las cuentas de 2026 “apuestan por lo que más importa: mejorar los servicios públicos, reforzar la limpieza y el mantenimiento, cuidar los barrios y proteger a las familias. Es un presupuesto hecho para que Huelva avance con estabilidad y ambición”.