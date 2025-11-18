La V Semana de la Discapacidad de la Fundación TAU pone el foco en quienes cuidan

La Fundación TAU ha presentado la programación de la V Semana de la Discapacidad, que se celebrará en Huelva los días 24, 25 y 26 de noviembre, con el respaldo del Ayuntamiento de la ciudad. Este año, el encuentro se centra en la figura del cuidador, una pieza fundamental en la atención a personas con discapacidad, mayores o en situación de dependencia.

La teniente de alcaldesa Adela de Mora felicitó a la Fundación por esta elección temática, señalando que “quien cuida también debe ser cuidado”. Recordó que el consistorio impulsa la iniciativa “Huelva contra el estrés”, que comparte el mismo objetivo de visibilizar y proteger a quienes dedican su vida al cuidado de los demás.

Por su parte, Inmaculada Palma, directora general de la Fundación TAU, subrayó que vivimos “un momento decisivo, en el que la dependencia crece y el cuidado se convierte en un eje central de nuestra vida social”. Añadió que la entidad busca “reconocer los derechos de los cuidadores, cuidar su salud emocional y ofrecerles apoyo y formación”.

El programa incluye ponencias, testimonios, mesas redondas y actividades culturales. Habrá intervenciones de expertos de la Universidad de Huelva y profesionales del ámbito social y sanitario. Además, se entregarán los premios del primer concurso de creatividad digital “La Fuerza de Cuidar”, patrocinado por la Fundación Atlantic Copper.

La clausura, el 26 de noviembre en el Foro Iberoamericano de La Rábida, rendirá homenaje a personas, instituciones y municipios que destacan por su labor solidaria e inclusiva. El acto culminará con la obra teatral “Petición de Patrimonio”, protagonizada por integrantes con discapacidad del Programa de Vida Independiente de la Asociación Paz y Bien, símbolo de integración y talento compartido.