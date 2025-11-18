La Fundación Sumo se convierte en Punto Violeta para atender a víctimas de violencia de género

La Fundación Sumo ha formalizado hoy su adhesión como Punto Violeta, una designación que permitirá a sus instalaciones servir como lugar seguro para mujeres que se encuentren en situaciones de riesgo por violencia de género. Estos puntos ofrecen un refugio inmediato y un espacio protegido donde las víctimas pueden esperar hasta recibir asistencia especializada.

El acto de constitución contó con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Huelva, quien asistió a la firma realizada por María José Zarza Robles, directora territorial de la Fundación en la provincia, y por David Flores Vázquez, presidente de la entidad. Tras la firma, la representante del Gobierno realizó una visita por las instalaciones, donde tuvo ocasión de saludar al equipo de profesionales y reconocer el trabajo que desempeñan diariamente.

Durante su intervención, la subdelegada destacó la importancia de que entidades como Fundación Sumo se sumen al programa impulsado por el Ministerio de Igualdad. En este sentido, felicitó a la organización tanto por su compromiso con la igualdad como por la labor que desarrolla a favor de la integración de las personas con discapacidad, subrayando que su adhesión refuerza la red de protección disponible en la provincia.