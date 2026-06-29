Un curso de la UHU pone el foco en las mujeres desplazadas

La Universidad de Huelva celebrará los próximos 13 y 14 de julio una nueva edición de sus Cursos de Verano con una propuesta centrada en uno de los grandes desafíos humanitarios de la actualidad: la situación de las mujeres desplazadas forzosamente y su acceso a la protección internacional.

Bajo el título 'Vidas en movimiento: mujeres, fronteras y derecho a la protección internacional', el curso estará dirigido por la profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales Nuria Arenas Hidalgo y se desarrollará de forma presencial en la Facultad de Derecho.

La iniciativa reunirá a especialistas de diferentes disciplinas para analizar las causas y consecuencias de los desplazamientos forzados, así como los principales retos que afrontan las mujeres durante sus procesos migratorios. El programa pondrá especial atención en las experiencias de mujeres latinoamericanas, los mecanismos de protección existentes tanto en América Latina como en España y las respuestas institucionales y sociales que se están impulsando para hacer frente a esta realidad.

El curso parte de un contexto internacional marcado por conflictos, crisis humanitarias y vulneraciones de derechos fundamentales que obligan cada año a miles de personas a abandonar sus hogares. En este escenario, las mujeres se enfrentan a riesgos añadidos, como la violencia de género, la discriminación o las dificultades específicas para acceder a sistemas de asilo y protección.

Entre las ponentes destacan la especialista argentina María José Marcogliese, que analizará el desplazamiento forzado en América Latina; la investigadora Lucía Padilla Espinosa, experta en género y vulnerabilidad; y la psicóloga Giulia Stillitano, quien abordará las consecuencias psicosociales y traumáticas derivadas de estos procesos.

El programa concluirá con una mesa redonda centrada en la realidad de la provincia de Huelva, en la que participarán profesionales de Huelva Acoge junto a la directora del curso, con el objetivo de acercar el debate a las experiencias y desafíos del territorio.

Con 15 horas lectivas y el reconocimiento de 1,5 créditos ECTS, esta propuesta formativa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, especialmente con el ODS 5, dedicado a la igualdad de género, y la Meta 10.7, orientada a promover una migración segura, ordenada y responsable, buscando además fomentar una ciudadanía más comprometida con la defensa de los derechos humanos.