Cultura pide al Ayuntamiento un plan de seguridad para el Cabezo de San Pedro y teme que se produzca un expolio

La riqueza patrimonial e histórica que yace bajo los cabezos de Huelva no deja de aflorar y condiciona y cuestiona el desarrollo urbanístico de la considerada ciudad más antigua de Occidente. La última sorpresa llega de la mano de un preocupante derrumbe o deslizamiento en el Cabezo de San Pedro, que ya causó la mayor catástrofe que se recuerda en Huelva.

Ahora la delegada de Turismo y Cultura de la Junta en Huelva, Teresa Herrera, confirma en un audio que tras el desprendimiento de parte del cabezo de San Pedro por la zona de la calle Aragón se han hallado "numerosos vestigios de características de todo tipo, sobre todo cerámicos, datados con diferentes cronologías pero de los cuales casi podemos asegurar que se tratan de elementos protohistóricos y de otras épocas".

Cultura trabaja en su estudio. Allí se han personado técnicos de Cultura pero también de Urbanismo del Ayuntamiento por las derivadas de seguridad que tiene la zona, con un colegio, el San Vicente de Paúl, que lo mira de reojo, y un área habitada por cientos de personas y varios edificios linderos así como aparcamientos.

En la pared del Cabezo derrumbado se aprecian a simple vista pruebas de asentamiento

La Junta apunta a que el área del derrumbe es un solar privado con dos propietarios pero la zona desprendida es otro cantar, más complejo tanto a nivel privado como para el Ayuntamiento de Huelva.

Al parecer, se ha hallado mucho material cerámico, restos óseos humanos, conchas al tiempo que ha destacado que lo que le "preocupa" y ocupa a la Delegación de Cultura es "su preservación".

Cultura pide al Ayuntamiento de Huelva y a los propietarios de los terrenos "seguridad para que no vuelva a ocurrir otro derrumbe que pueda ocasionar ya no daños materiales, sino humanos" y que se cierre el área "para que no se produzca un expolio" y se ha dado parte a la Policía Autonómica y se ha pedido ayuda al Ayuntamiento con la Policía Local, "porque sabemos que en el momento que ocurre un hallazgo de estas características, lo primero que hacen es expoliar y tenemos que estar pendientes de esas cuestiones".

La delegada ha señalado que ha solicitado una actividad arqueológica "de urgencia" y "un plan general de investigación". De momento se ha puesto ya a una puerta que impide el paso y "que ha asumido el Ayuntamiento sin tenerlo que asumir, porque no es competencia de ellos, pero ha colaborado" con la Delegación y la segunda cuestión es que el Consistorio también está trabajando para que no haya más derrumbes, "aunque tampoco es de su competencia, sino del privado". Una cuestión esta que dará lugar a interpretaciones variadas.

Cultura reconoce en este audio que "cuando ocurre un hallazgo de estas características en un terreno privado es mucho más complejo, porque estamos tocando la economía familiar, para que pongan en valor unos restos que estamos reclamando toda la ciudadanía, desde el ámbito de administración y los ciudadanos, y es comprensible, pero hay que entender que se trata de carácter privativo, son unos cabezos que, de momento, y hasta que la sentencia judicial ya va avanzando, son a los que le corresponde hacer esa actividad arqueológica de urgencia y una puesta en valor, que es lo que dice la normativa y es lo que pide la ciudadanía", ha agregado.

La delegada ha explicado que aunque la zona es privada, los hallazgos son públicos, por lo que la Junta se hará cargo de ellos, señalando que "cuando aparece in situ estructuras que no se puedan remover, hay que dejarlas porque lo dice la ley de patrimonio, pero cuando se trata de elementos cerámicos" o de "carbones que indican que ha habido hogueras, y conchas" son "elementos que sí podríamos llevarnos al museo, pero eso se hace bajo una actividad arqueológica".

"Bajo manos expertas, que son los que tienen que decirnos, tienen que sacar lo que se pueda sacar, lo que se pueda remover, lo que nos podamos llevar al museo para hacer esa apuesta en valor y, sobre todo, los que nos tienen que definir de qué elementos estamos tratando, porque hay una cantidad importante de vestigios".

Lo que si ha dejado caer la delegada es que se hablará con empresas asentadas en Huelva para que impliquen en la recuperación y puesta en valor de estos vestigios... como pueden ser tartésicos.

Señala la delegada a Atlantic Copper, que ya colabora activamente con la delegación, pero también a otras empresas "dentro de esa responsabilidad social que tienen" y que "parte de sus beneficios vayan destinados a la apuesta en valor en el ámbito cultural".

Sin embargo a raíz de las informaciones aportadas por Cultura se ha pronunciado el colectivo de defensa del patrimonio Huelva Te Mira.

Planeamiento de la zona según PGOU en vigor

Desde Huelva te mira "entendemos no obstante que el Ayuntamiento de Huelva sí tiene mucho que decir sobre la estabilidad, investigación y adecuado mantenimiento del Cabezo de San Pedro ya que el PGOU vigente contempla la adquisición de toda la cima como suelo público para su puesta a disposición del disfrute de toda la sociedad mediante el desarrollo del Plan Especial de Reforma Interior n°5 aprobado en 2002, del que compartimos el plano de ordenación (descargable desde la web municipal: https://www.huelva.es/pgou/planes.php?pag=PERI)

Y recuerda, además, que "en la cima de San Pedro, dentro de la parcela privada que el Ayuntamiento debiera adquirir y que ha sufrido el derrumbe, se localizó el siglo pasado uno de los vestigios arqueológicos más significativos de los descubiertos hasta la fecha en la ciudad: el llamado muro fenicio, una estructura que nos ilustra la conexión de la civilización autóctona de Tartesos con la cultura mediterránea en la Protohistoria".

Ahora se pregunta Huelva Te Mira que "hace poco el Ayuntamiento ha iniciado una modificación del planeamiento para reducir el ámbito del PERI n°5 excluyendo las parcelas de uso residencial enfrentadas al muro norte de la iglesia de San Pedro ¿acaso el Ayuntamiento ha renunciado a adquirir este cabezo como espacio público para la ciudad, para poder disfrutar e interpretar adecuadamente este enclave esencial para comprender cómo era la ciudad alta milenaria?".