CSIF reclama prioridad para el personal de Extranjería en el proceso de regularización extraordinaria

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Huelva ha exigido a la Subdelegación del Gobierno que priorice al personal de las Oficinas de Extranjería en el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, denunciando además la falta de información trasladada a estos profesionales.

El sindicato ha presentado un escrito en la sede del Gobierno en la capital onubense en el que solicita transparencia y explicaciones ante lo que considera una exclusión injustificada de trabajadores cualificados en este proceso.

Según CSIF, la Administración General del Estado ya está organizando tareas de apoyo con personal de otros organismos, así como de entidades como Correos o empresas públicas como TRAGSA, con turnos definidos y gratificaciones económicas que oscilan entre los 25 y los 35 euros por hora.

Frente a ello, el sindicato considera “incomprensible” que el personal de Extranjería y de la propia Subdelegación del Gobierno, que cuenta con experiencia y formación específica, no haya recibido aún ninguna comunicación oficial.

Desde CSIF subrayan que estos profesionales son los que posteriormente deberán asumir la revisión de los expedientes, por lo que consideran que deberían ser los primeros en participar en estas tareas, de forma voluntaria y retribuida en igualdad de condiciones.

Asimismo, el sindicato ha advertido de un posible agravio comparativo y ha solicitado que, antes de recurrir a recursos externos, se ofrezca esta posibilidad al personal interno, extendiéndola a toda la plantilla de la Subdelegación.

CSIF ha trasladado también su queja al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por la incertidumbre generada y ha alertado de que esta falta de planificación puede afectar tanto a los trabajadores como a la calidad del servicio público que se presta a las personas extranjeras.