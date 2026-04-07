CSIF pide al Ayuntamiento de Huelva un seguro de accidentes laborales para los bomberos

El sindicato CSIF ha solicitado al Ayuntamiento de Huelva la contratación de una póliza de seguro específica para los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), con el objetivo de cubrir situaciones como fallecimientos, invalidez o incapacidades derivadas de accidentes laborales o enfermedades profesionales.

Desde la central sindical argumentan que los numerosos casos de bajas en los últimos años evidencian la exposición constante del colectivo a riesgos físicos, químicos o biológicos, lo que hace necesario garantizar una protección adecuada tanto a nivel laboral como económico. Además, destacan que este seguro permitiría equiparar a los bomberos de la capital con los del Consorcio Provincial, que ya cuentan con esta cobertura.

CSIF también advierte de que la falta de este tipo de póliza puede generar perjuicios económicos para el propio Ayuntamiento, ya que las posibles indemnizaciones derivadas de accidentes laborales podrían superar el coste de un seguro colectivo.

Por ello, el sindicato ha solicitado que este asunto se aborde en la Mesa General de Negociación del Consistorio, defendiendo la necesidad de establecer un sistema de cobertura eficaz que evite procesos judiciales prolongados y garantice una respuesta rápida ante cualquier incidente.