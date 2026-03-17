CSIF exige al Ayuntamiento de Huelva más recursos para el Departamento de Prevención de Bomberos

El sector de la Administración Local del sindicato CSIF Huelva reitera su exigencia al Ayuntamiento de Huelva de que el Departamento Técnico de Prevención de Bomberos sea reconocido como tal después de más de 30 años de funcionamiento gracias a la responsabilidad y profesionalidad de la plantilla, pero en precario, con dos técnicos en el mejor de los casos. La dotación resulta claramente insuficiente.

La Ley andaluza de Gestión de Emergencias es pionera en este apartado y se traduce en la práctica totalidad de las capitales de la Comunidad en servicios de bomberos de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS). La excepción es Huelva, donde oficialmente solo opera un Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) a pesar de que en la página web del consistorio incluya la ‘P’ en las siglas.

El Departamento de Prevención se encarga de elaborar los informes contra incendios para la adjudicación de licencias municipales y del asesoramiento a los bomberos sobre el estado de edificio y construcciones. En caso de incendio, evalúa los daños, valora las estructuras, decide qué tipo de intervención es la más adecuada y determina si los efectivos pueden entrar o no a un inmueble.

Una fachada no accesible para los vehículos de bomberos implica que no pueden atender el incendio con todas las garantías de inmediatez; un recorrido de evacuación excesivamente largo o sin proteger supone que los ocupantes puedan no llegar a evacuar un determinado local; un aforo sobredimensionado implica accidentes en la evacuación o la imposibilidad de rescatar a una persona necesitada; garajes que no cumplen con las medidas de protección contra incendios conllevan riesgos para la seguridad de las personas que se encuentren en su interior; huecos de edificios de viviendas compartidos con garajes puede suponer la propagación del fuego. Puertas de emergencia bloqueadas o viviendas que no cumplen la normativa son otras incidencias a destacar.

Estos son algunos de los ejemplos que, según CSIF, se dan en casi todos los edificios municipales, en la mayoría de los particulares, en polígonos industriales y en construcciones recientes donde no han intervenido los técnicos de bomberos para la elaboración de los informes. En esos documentos, realizados por otros departamentos del Ayuntamiento, se recogen irregularidades en materia de sectorización, evacuación, instalaciones, resistencia al fuego de las estructuras y aproximación de los bomberos. De ahí, la importancia de que esos informes se realicen por el personal técnico especialista de Bomberos, ya que son los que intervienen en los sucesos y conocen de primera mano las necesidades de prevención, “por lo que son los que reúnen las mejores condiciones para coordinar e implantar las normativas y actuar en consecuencia”, puntualiza CSIF.

​El sindicato denuncia que la falta de homologación del Departamento Técnico de Prevención de Bomberos impide que el SEIS de Huelva se conozca las actividades de una nueva implantación, sobre todo en relación a su construcción, su nivel de riesgo, accesibilidad, ocupación, resistencia y estabilidad al fuego. Por este motivo, en muchas ocasiones los bomberos llegan a un incendio desconociendo datos fundamentales para hacerle frente.

​Por todo ello, la ausencia del Departamento de Prevención supone una grave inseguridad en la ciudadanía y para los efectivos del cuerpo de Bomberos”. Actualmente, solo hay un técnico encargado de esas labores “y no puede abarcar todas las funciones y todo el trabajo que hay que realizar”.

​La central sindical pide al Ayuntamiento de Huelva que “no demore más el reconocimiento del Departamento y adecúe su servicio de Bomberos a la normativa”. “Se trata de un pilar esencial para el buen funcionamiento del servicio de extinción y salvamento de la capital y vital para la seguridad ciudadana”, concluye.