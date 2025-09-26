CSIF celebra en Huelva la Semana del Afiliado con actividades para todas las edades

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Huelva ha presentado el programa de la Semana del Afiliado, que se celebrará entre los días 13 y 19 de octubre con una agenda cargada de propuestas para todas las edades y gustos: visitas guiadas, actividades infantiles, jornadas deportivas, experiencias de salud y bienestar, gastronomía, motor y un paseo en barco por la ría del Odiel.

El presidente provincial, Juan Manuel Quilón, ha explicado que “nuestros afiliados y sus familias podrán disfrutar de actividades muy diversas, a precios populares y con ventajas exclusivas, gracias al Club CSIF”.

Entre las propuestas más destacadas, los más pequeños tendrán la oportunidad de ser “Policía por un día” en la Jefatura de la Policía Local o “Bombero por un día” en el Parque de Bomberos de Huelva, además de participar en partidos de fútbol organizados en las instalaciones de El Molino.

En el apartado cultural, CSIF ha programado una visita guiada al Museo de Huelva, centrada en la sala de Arqueología y la exposición temporal sobre Tarteso, y una excursión a La Rábida para asistir a la representación teatral Las Estrellas de Colón. La oferta se completa con un recorrido en barco por la historia y el paisaje del Odiel.

La salud también ocupa un espacio relevante en esta semana con una jornada de meditación de la mano de la experta Greta Blanco y una sesión de hipnosis destinada a dejar de fumar.

El motor llegará con la VI Feria del Automóvil, que se desarrollará durante el fin de semana e incluirá la exposición de vehículos de bajas emisiones y el sorteo de una estancia en el Hotel Barceló Aracena con coche incluido de Grupo Conquero Automoción.

Además, los afiliados podrán disfrutar de descuentos especiales en distintos bares y restaurantes de la capital.

Las inscripciones se formalizan a través de la aplicación de CSIF Andalucía, que incluye el carné digital del afiliado y da acceso al Club CSIF, requisito indispensable para participar en todas las actividades y promociones de la Semana del Afiliado.