CSIF alerta del colapso del Centro de Valoración de la Discapacidad en Huelva: los reconocimientos se alargan hasta 25 meses

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas con una creciente presencia en la empresa privada, denuncia públicamente el colapso en el que se encuentra el Centro de Valoración y Orientación de la discapacidad de Huelva, dependiente de la Consejería de Inclusión Social. Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Las valoraciones y los reconocimientos de grado se alargan hasta una media de 25 meses, una situación insostenible para CSIF. El aumento exponencial de solicitudes coincide con una merma preocupante del número de trabajadores. La falta de personal deriva de una desactualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de este servicio y provoca la sobrecarga de trabajo de los empleados públicos que lo sostienen en la actualidad. “En estas circunstancias están perjudicados tanto los usuarios como los trabajadores”, ha afirmado el responsable del sector de la Administración General de la Junta de Andalucía en CSIF Huelva, Emilio Gallango.

“Valoramos el trabajo de todos los profesionales del Centro de Valoración, quienes sacan un volumen de trabajo importante, tal es así, que los expedientes que son revisables de oficio los llevan al día, así como las valoraciones de colectivos prioritarios que están actualizados a marzo de 2025 gracias a su esfuerzo. No obstante, esta no es la solución”, ha añadido.

Uno de los equipos de trabajo se encuentra inactivo por la carencia de un médico y de un trabajador social. Además, la plaza de coordinador está desocupada desde la puesta en marcha del centro. Ni siquiera está dotada a pesar de que es un puesto clave porque facilitaría el filtrado y calendarización de los expedientes, contribuyendo el reparto y agilización de tareas. Por el contrario, las plazas de monitor ocupacional y psicomotricista están dotadas pero en fase de extinción debido a que sus funciones ya no se realizan en el centro. “Sería importante la conversión de estas plazas en otras categorías que sí ayudaran a los equipos en sus funciones de valoración”, ha subrayado el responsable del sector.

La actualización de puestos de trabajo y la selección de perfiles idóneos en los procesos selectivos para la cobertura de plazas, como en el último precedente de la categoría de médico, son las medidas urgentes que plantea CSIF Huelva. No es una solución que algunos de los profesionales alarguen sus jornadas de trabajo con horas extras voluntarias para sacar adelante el mayor número de expedientes. Se han llegado a contabilizar 80 horas en un médico y 50 en un trabajador social.

La Consejería, por su parte, basa su plan de choque en contrataciones masivas por seis meses, que en la práctica son dos por el periodo de adaptación y aprendizaje. “Lejos de resolver este grave problema, lo parchean. En CSIF optamos por una ampliación de plantilla, dando una cobertura más estable a los puestos ocupados que garanticen resultados más consolidados a medio plazo”, ha explicado Emilio Gallango.