Cruz Roja celebra en Huelva el Día de la Banderita para concienciar sobre su labor solidaria

Huelva se sumó este miércoles a la celebración del Día de la Banderita de Cruz Roja, una jornada solidaria destinada a dar a conocer el trabajo de la organización y a fomentar la conciencia social entre la ciudadanía, especialmente los más jóvenes.

En representación de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, estuvo presente Elena Pérez, vicesecretaria general, quien participó en las diferentes actividades diseñadas para la ocasión.

Desde la Subdelegación destacaron la labor constante de Cruz Roja y agradecieron el compromiso de todas las personas voluntarias que hacen posible esta iniciativa, subrayando la importancia de la solidaridad y la cooperación en la provincia.

La celebración permitió a los ciudadanos conocer más de cerca los proyectos de Cruz Roja y reforzar el vínculo con la comunidad, especialmente entre los niños, quienes participaron activamente en las actividades programadas.