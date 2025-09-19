Cortes de tráfico en la capital con motivo de la Magna Mariana

La celebración de la Magna Mariana este sábado 20 de septiembre llevará aparejados importantes cortes de tráfico en Huelva capital. El operativo especial se activará a partir de las 17.00 horas y se prolongará hasta la finalización del evento, en torno a la medianoche.

El Ayuntamiento ha informado de que las vías afectadas serán la Avenida Pablo Rada (Plaza Litris y Jesús de la Pasión), la calle San José, la calle La Palma, la Avenida de Alemania, la calle Puerto, la Avenida de Italia, la calle Ángel Muriel, la Alameda Sundheim y la calle Padre Laraña.

En la medida de lo posible se permitirá el acceso a los garajes privados, aunque desde el Consistorio se recomienda planificar los desplazamientos y hacer uso de los aparcamientos habilitados y del servicio especial de lanzaderas gratuito para facilitar la movilidad durante esta jornada histórica.