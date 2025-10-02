Corte de tráfico en el Puente Sifón por obras urgentes del 6 al 10 de octubre
Las restricciones afectarán también al carril bici y se aplicarán en horario laboral durante toda la semana
El Puente Sifón de Santa Eulalia, en Huelva, permanecerá cerrado al tráfico rodado y ciclista entre los días 6 y 10 de octubre debido a la ejecución de obras de carácter urgente en sus conducciones. El corte, que incluye también el carril bici, se llevará a cabo exclusivamente en jornadas laborables y en horario diurno.
El calendario previsto es el siguiente:
-
Lunes 6: de 09:00 a 19:30 horas
-
Martes 7: de 09:00 a 19:30 horas
-
Miércoles 8: de 09:00 a 19:30 horas
-
Jueves 9: de 09:00 a 19:30 horas
-
Viernes 10: de 09:00 a 13:30 horas
Las administraciones responsables han recordado el carácter ineludible de los trabajos y han pedido comprensión a los ciudadanos, recomendando el uso de itinerarios alternativos mientras duren las restricciones. El objetivo de la actuación es garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las conducciones que discurren por el puente.