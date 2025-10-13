Corte total al tráfico en el Puente Sifón por obras urgentes hasta el viernes

El Puente Sifón de Santa Eulalia, una de las principales vías de conexión entre Huelva y la zona de la ría, permanecerá cerrado al tráfico rodado desde mañana martes 14 hasta el viernes 17 de octubre, debido a obras de carácter urgente e ineludibles en sus conducciones.

Según ha informado la administración responsable, los trabajos obligarán a interrumpir la circulación de vehículos durante los días laborables en los siguientes horarios:

Martes, miércoles y jueves: de 09:00 a 19:30 horas.

Viernes: de 09:00 a 13:30 horas.

Durante este periodo, solo el carril bici permanecerá abierto, por lo que ciclistas y peatones podrán seguir utilizando el paso con normalidad.

Las actuaciones tienen como objetivo garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las infraestructuras del puente, por lo que se ha considerado necesaria su ejecución inmediata. Desde la entidad responsable se ha pedido comprensión y paciencia a los conductores, recordando que el corte afectará al tráfico de entrada y salida hacia varias zonas del entorno metropolitano.

El tráfico se restablecerá de forma completa el viernes por la tarde, una vez finalicen los trabajos previstos.