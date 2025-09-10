Buscar
Corte total de tráfico en la calle Arquitecto Pinto este viernes por obras de hormigonado

El Ayuntamiento de Huelva anuncia restricciones de circulación para llevar a cabo trabajos de mejora del viario urbano 

Tramo que va a cortarse el próximo día 12.
Redacción
10/09/25 - 11:13

El Ayuntamiento de Huelva ha informado de que este viernes 12 de septiembre se realizará un corte total de tráfico en la calle Arquitecto Pinto, en el tramo comprendido entre la avenida Guatemala y la avenida Escultora Miss Whitney. La restricción estará vigente desde las 8:00 hasta las 15:30 horas, mientras se llevan a cabo trabajos de hormigonado dentro del plan de mejora del viario urbano.

Desde el Consistorio han pedido disculpas por las molestias que esta medida pueda causar y han recomendado a los conductores que circulen por la zona que utilicen rutas alternativas durante el desarrollo de las obras.