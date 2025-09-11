Corte temporal de tráfico en la calle Fray Juan Pérez este viernes 12 de septiembre por obras
El cierre se prolongará durante tres horas para permitir el desarrollo de los trabajos programados en la vía.
La calle Fray Juan Pérez permanecerá cerrada al tráfico este jueves, 12 de septiembre, en horario de 8:00 a 11:00 horas debido a la ejecución de obras en la vía.
El Ayuntamiento ha informado de que se trata de un corte puntual y ha pedido disculpas a los vecinos y conductores por las molestias que puedan ocasionarse durante este intervalo.
Se recomienda a los conductores que circulen por la zona utilizar vías alternativas hasta la reapertura de la calle.