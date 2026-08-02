Guillermo Hermoso de Mendoza pone la rúbrica a una gran tarde de rejoneo en La Merced

La quinta corrida de abono de la Feria Colombina convirtió este domingo la plaza de toros de La Merced en un auténtico hervidero de aficionados. El coso registró un lleno absoluto para disfrutar del tradicional festejo de rejones, en una tarde marcada por el excelente ambiente, una agradable climatología y un cartel compuesto por seis rejoneadores que ofrecieron un espectáculo de gran nivel.

Los toros de Fermín Bohórquez, de impecable presentación, ofrecieron un juego desigual, obligando a los actuantes a sacar a relucir su experiencia, recursos y capacidad para mantener el interés del público durante toda la tarde.

Andy Cartagena fue el encargado de abrir plaza con una actuación de gran compromiso. El rejoneador buscó en todo momento la conexión con los tendidos y construyó una faena de entrega que encontró recompensa con la concesión de una oreja.

A continuación apareció Diego Ventura, que volvió a demostrar por qué está considerado uno de los grandes referentes del rejoneo. Con una cuadra sobresaliente, fue capaz de sacar partido a un toro que planteó dificultades desde el inicio y terminó firmando una actuación de enorme solvencia que fue premiada con dos orejas.

El onubense Andrés Romero mantuvo el alto nivel de la tarde con una labor elegante, medida y de buen gusto. Sin excesos, compuso una faena limpia y eficaz que el público reconoció con la concesión de una oreja.

El gran protagonista del festejo fue, sin embargo, Guillermo Hermoso de Mendoza. El joven rejoneador cuajó una actuación brillante de principio a fin, sobresaliendo tanto en el manejo de la cuadra como en el desarrollo de la lidia y en la suerte suprema. Precisión, elegancia y emoción marcaron una faena que provocó una fuerte petición del público y que fue premiada con dos orejas, convirtiéndose en el nombre propio de la tarde.

También rozó el triunfo grande Sebastián Fernández. El rejoneador firmó una actuación de enorme intensidad y calidad, con argumentos más que suficientes para haber obtenido el doble trofeo. Sin embargo, el fallo con los aceros impidió un mayor premio y todo quedó en una vuelta al ruedo, ampliamente reconocida por los aficionados.

El broche lo puso Duarte Fernández con otra actuación de gran nivel. Supo imponerse a las dificultades del toro, toreó con seguridad y remató su labor con acierto a la hora de matar, lo que le permitió cortar dos orejas y cerrar una tarde de importantes triunfos.

La quinta corrida de abono deja así un balance de ocho orejas y una vuelta al ruedo en una jornada que confirmó el buen momento del rejoneo y el respaldo de la afición onubense, que llenó por completo los tendidos de La Merced. Entre todos los actuantes sobresalió Guillermo Hermoso de Mendoza, autor de la actuación más redonda de una tarde para el recuerdo.

FICHA DEL FESTEJO

Plaza: Plaza de toros de La Merced.

Festejo: Quinta corrida de abono de la Feria Colombina. Corrida de rejones.

Ganadería: Toros de Fermín Bohórquez, de excelente presentación y juego desigual.

Andy Cartagena: Oreja.

Diego Ventura: Dos orejas.

Andrés Romero: Oreja.

Guillermo Hermoso de Mendoza: Dos orejas.

Sebastián Fernández: Vuelta al ruedo.

Duarte Fernández: Dos orejas.