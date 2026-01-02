Correos entrega los premios del III Concurso Fotográfico ‘El Sello de Huelva’, dedicado al Muelle de Río Tinto

La oficina principal de Correos en Huelva acogió el pasado 30 de diciembre la entrega de premios del III Concurso Fotográfico ‘El Sello de Huelva’, una iniciativa cultural organizada por la empresa Palparking que se consolida como una cita destacada en el calendario cultural de la ciudad.

Esta tercera edición del certamen ha estado dedicada al Muelle de la Compañía Río Tinto, coincidiendo con el 150 aniversario de su inauguración. La emblemática estructura, obra vinculada al ingeniero Gustave Eiffel, es uno de los grandes iconos del patrimonio histórico e industrial de Huelva.

El primer premio ha sido para Antonio Martín Gómez, autor de la fotografía Toneladas de Historia, una imagen que ofrece una mirada singular del muelle. Como reconocimiento adicional, la obra ha sido transformada en un sello personalizado a través del producto exclusivo TuSello, que permite convertir imágenes en sellos autoadhesivos oficiales de Correos.

Con motivo del concurso, Palparking ha adquirido diez pliegos de tarifa A, un total de 250 sellos, destinados a envíos nacionales normalizados, que han sido distribuidos entre la ciudadanía como recuerdo y para el franqueo de felicitaciones navideñas.

El jurado, formado por representantes del ámbito cultural, empresarial y fotográfico de Huelva, ha subrayado la alta calidad artística de las obras presentadas y su fuerte conexión emocional con la ciudad. Además del primer premio, se han concedido un segundo galardón con dotación económica y un tercer reconocimiento, este último vinculado a ventajas en los aparcamientos gestionados por Palparking.

Como complemento al certamen, la oficina principal de Correos en Huelva, situada en la avenida de Italia, acoge una exposición con una selección de 20 fotografías, elegidas entre las más de 200 obras presentadas, incluida la imagen ganadora. La muestra permanecerá abierta al público durante las fechas navideñas.

Con esta iniciativa, Correos refuerza su compromiso con la cultura y la participación ciudadana, sumando este tipo de acciones a su amplia oferta de servicios y consolidando su papel como espacio de encuentro cultural en la ciudad.