El cooperativismo gana peso en Huelva como modelo de empleo y desarrollo económico

La Universidad de Huelva ha acogido una jornada formativa centrada en el sector cooperativo onubense, en la que se han abordado aspectos legales, sostenibles y de acceso a subvenciones, con la participación de medio centenar de profesionales, estudiantes y representantes de cooperativas.

El encuentro, celebrado en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, ha contado con la participación del delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, junto a responsables académicos y entidades del sector.

Durante la jornada se han analizado las claves del nuevo marco legal, los procesos de certificación de sostenibilidad, los trámites administrativos para el registro de cooperativas y las principales líneas de ayudas disponibles, en un contexto marcado por retos como la digitalización y la transición ecológica.

Duarte ha destacado el papel del cooperativismo como una fórmula especialmente atractiva para el emprendimiento juvenil, subrayando su contribución al desarrollo económico y social de la provincia.

En Andalucía, este modelo agrupa a más de 11.200 entidades y cerca de 200.000 trabajadores, representando el 14% del Producto Interior Bruto regional. En la provincia de Huelva existen alrededor de 400 sociedades cooperativas, que abarcan desde el ámbito agrario hasta el consumo, pasando por empresas de inserción, cofradías de pescadores o centros especiales de empleo.

La iniciativa ha sido organizada por la Universidad de Huelva y la Delegación Territorial de Empleo, con la colaboración de Faecta, con el objetivo de reforzar el conocimiento y la implantación de este modelo empresarial en la provincia.