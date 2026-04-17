La Asociación de Empresarios de Óptica de Huelva nombra a M.ª Luz Sánchez como nueva presidenta

La Asociación de Empresarios de Óptica de Huelva ha designado a M.ª Luz Sánchez Domínguez como nueva presidenta, en una etapa que busca fortalecer la cohesión del sector y defender los intereses de los profesionales.

La nueva Junta Directiva se marca como principales objetivos el impulso de campañas de concienciación sobre la importancia de acudir a centros sanitarios autorizados, la lucha contra la competencia desleal y el refuerzo de los servicios de asesoramiento técnico y jurídico para los asociados.

Además, en esta nueva etapa se ha aprobado la integración de la Asociación de Empresarios Audioprotesistas de Huelva, una medida que permitirá ampliar la representación del colectivo y reforzar la defensa conjunta de los ámbitos de la salud visual y auditiva.

Con este nuevo impulso, la asociación pretende consolidar su papel como referente del sector en la provincia, apostando por la profesionalización, la calidad del servicio y la protección de los usuarios.