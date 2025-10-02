Convocada en Huelva una concentración en apoyo a la Flotilla a Gaza tras el asalto israelí

Huelva se suma hoy a las movilizaciones convocadas en distintas ciudades españolas tras el asalto del ejército israelí a la Flotilla a Gaza. La concentración está prevista a las 19:00 horas en el Muelle de Mineral de la Compañía Riotinto.

El ataque, llevado a cabo en aguas internacionales según los convocantes, concluyó con la detención de los ocupantes de la flotilla y su traslado forzoso a Israel. Diversos colectivos sociales califican esta intervención como una vulneración de la legalidad internacional y han denunciado el carácter represivo de la operación.

La Flotilla a Gaza, integrada por activistas internacionales, partió con el objetivo de denunciar el bloqueo impuesto a la Franja y visibilizar la situación que atraviesa la población palestina. El asalto ha provocado una oleada de críticas en el ámbito internacional y ha reavivado las protestas en apoyo al pueblo palestino.

En Huelva, los organizadores llaman a la ciudadanía a sumarse a la concentración de esta tarde, en un acto enmarcado en la jornada estatal de movilizaciones que busca denunciar la actuación militar israelí y expresar la solidaridad con Palestina.

Las protestas se desarrollan en paralelo en diferentes puntos del país con la intención de trasladar un mensaje de rechazo a las acciones de Israel y de respaldo a los ocupantes de la flotilla.