La contaminación del suelo frena una planta de metanol verde en el Puerto de Huelva

La empresa Sunna Solar ha renunciado a la construcción de su planta de metanol verde en el Puerto de Huelva después de que los estudios realizados detectaran contaminación en los terrenos donde iba a ubicarse la instalación.

Según ha adelantado la Cadena SER, la Junta de Andalucía ha archivado el procedimiento de autorización ambiental integrada al considerar inviable la implantación del proyecto en las condiciones actuales del suelo.

La planta, impulsada por la filial del grupo hispano-alemán Ansasol, preveía producir 150.000 toneladas anuales de e-metanol a partir de 2027 mediante hidrógeno verde y CO₂ capturado de industrias cercanas.

La resolución pone fin, por el momento, a uno de los proyectos energéticos previstos para el entorno portuario onubense.