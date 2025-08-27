El Consejo de Hermandades de Huelva estrena su nueva web oficial con toda la información de la Magna Mariana Jubilar

El Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva ha presentado este miércoles su nueva página web oficial, un portal renovado y accesible que nace con el objetivo de convertirse en la principal vía de información sobre la Magna Mariana Jubilar 2025 y, de manera más amplia, sobre la Semana Santa de la ciudad.

El desarrollo de la plataforma ha corrido a cargo de Grupo Melampo y en ella se integran apartados con noticias, calendario, detalles organizativos y contenidos multimedia. La iniciativa busca facilitar a cofrades, devotos y visitantes el acceso a todo lo relacionado con este acontecimiento, en el que participarán numerosas hermandades marianas de la diócesis.

El proyecto cuenta con el respaldo de diversas instituciones y entidades, entre ellas el Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía, el Puerto de Huelva, la Diputación Provincial, la Fundación Cajasol, El Corte Inglés, la Fundación Caja Rural del Sur, la empresa multidisciplinar Lito Cofrade y el Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

Con este lanzamiento, el Consejo refuerza la difusión de un evento que tendrá una amplia proyección dentro y fuera de la provincia, consolidando al mismo tiempo un canal de referencia para la Semana Santa onubense.