El Congreso Nacional de Hidrógeno Verde deja en Huelva un impacto de 2,5 millones y refuerza su liderazgo internacional

El III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, celebrado en Huelva del 4 al 6 de febrero, ha cerrado su balance consolidándose como uno de los principales foros internacionales de negocio y desarrollo industrial en el ámbito de las energías renovables.

El evento, impulsado por la Federación Onubense de Empresarios (FOE), ha generado un impacto económico directo de 2,5 millones de euros en la ciudad, derivado de gastos en alojamiento, restauración, transporte, servicios auxiliares y contratación de personal. En total, unas 185 personas han trabajado en su organización, 85 de ellas de forma directa.

A nivel mediático, el congreso ha alcanzado una repercusión superior a los 200,7 millones de impactos en medios de comunicación y redes sociales, con más de 2.400 menciones, y un retorno en valor de marca que supera los 14,5 millones de euros. Además, su alcance se ha extendido a 83 países de los cinco continentes, reforzando la proyección internacional de Huelva.

El presidente de la FOE, José Luis García-Palacios, ha destacado que este congreso “no es solo un evento, sino una declaración de intenciones”, subrayando que Huelva aspira a convertirse en el mayor parque industrial verde del sur de Europa. En este sentido, ha puesto en valor iniciativas como el futuro Valle Andaluz del Hidrógeno y ha anunciado que ya se trabaja en la cuarta edición, prevista para febrero de 2027.

La cita ha reunido a 1.265 congresistas y 135 periodistas, con un total de 1.400 acreditaciones de 33 nacionalidades. Además, han participado 450 empresas y representantes de 52 instituciones y organizaciones vinculadas al sector energético a nivel global.

Uno de los aspectos más destacados ha sido la celebración de 956 encuentros de negocio, diseñados para fomentar alianzas e inversiones, junto a una zona expositiva de 1.000 metros cuadrados con 40 stands de empresas líderes del sector.

Las administraciones han coincidido en destacar el papel estratégico de Huelva en la transición energética. Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que la ciudad se ha convertido en “epicentro del hidrógeno verde”, mientras que la Diputación ha reafirmado su compromiso con el desarrollo de esta industria como motor de empleo y sostenibilidad.

Con estos resultados, el Congreso Nacional de Hidrógeno Verde afianza su papel como escaparate internacional de la nueva industria energética y sitúa a Huelva en una posición clave en el futuro del sector.