El Congreso Internacional de Frutos Rojos cierra en Huelva reforzando el liderazgo del sector ante los nuevos desafíos

La XI edición del Congreso Internacional de Frutos Rojos ha concluido este jueves en la Casa Colón de Huelva tras reunir durante dos jornadas a más de 1.700 profesionales de toda la cadena productiva, consolidándose como uno de los principales encuentros especializados del sector a nivel europeo.

El acto de clausura contó con la participación del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, y de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, junto a representantes institucionales, políticos y empresariales vinculados al sector agroalimentario.

Durante el congreso se han abordado cuestiones relacionadas con la innovación tecnológica, la sostenibilidad, la apertura de nuevos mercados, la responsabilidad social y la adaptación del sector a los efectos del cambio climático, en una cita que ha vuelto a situar a la provincia de Huelva como referente internacional en la producción de berries.

En su intervención, Fernández-Pacheco defendió que el sector hortofrutícola cuente con un respaldo específico dentro de la futura Política Agraria Común. El consejero consideró necesario garantizar una financiación suficiente para las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, al tratarse de una actividad estratégica para la agricultura europea y especialmente para territorios productores como Huelva.

Asimismo, señaló que el contexto actual, marcado por la incertidumbre internacional, las tensiones comerciales y los efectos de las condiciones climáticas, obliga a reforzar las herramientas de apoyo al sector. En este sentido, apostó por avanzar hacia mecanismos que permitan una mayor estabilidad de los mercados y contribuyan a mantener la competitividad de las explotaciones agrarias.

El responsable andaluz también incidió en la importancia de que el próximo marco financiero europeo garantice recursos suficientes para evitar desequilibrios entre regiones productoras y favorecer unas condiciones de competencia equitativas dentro del mercado comunitario.

La cita organizada por Freshuelva ha vuelto a convertir a Huelva en el gran escaparate internacional de los frutos rojos, reuniendo a productores, comercializadores, investigadores, empresas auxiliares y representantes institucionales en torno a uno de los principales motores económicos de la provincia.

Tras dos jornadas de ponencias, encuentros profesionales y espacios de negocio, el congreso echa el cierre reafirmando el peso de Huelva en el liderazgo europeo de la producción de fresa, arándano, frambuesa y mora, así como la capacidad del sector para afrontar los retos de los próximos años.