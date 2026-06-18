Juan García Lara asume la presidencia de las empresas sanitarias de Huelva

La Asociación Onubense de Empresas Sanitarias, integrada en la Federación Onubense de Empresarios (FOE), ha elegido a Juan García Lara como nuevo presidente de la organización para los próximos cuatro años durante la Asamblea Electoral celebrada este jueves.

García Lara releva en el cargo a la anterior dirección con el objetivo de fortalecer la representación empresarial del sector sanitario privado en la provincia y reforzar la colaboración entre las empresas asociadas y las administraciones públicas.

El nuevo presidente es responsable del Departamento de Personas y Organización del Hospital Quirónsalud Huelva y cuenta con una amplia trayectoria profesional vinculada a la gestión de recursos humanos y organización en el ámbito sanitario privado.

Junto a él, la nueva Junta Directiva estará formada por Juan Fernández Núñez, de Clínicas San Roque, como vicepresidente; Alejandro García Lara, de HLA Los Naranjos, como tesorero; Javier Pérez Márquez, de la Clínica Oftalmológica Gil Piña, como secretario; Manuel García-Ferriol Álvarez, de la Clínica del Carmen, como vocal; y Puri González, que continuará como secretaria técnica.

Durante la asamblea también se rindió homenaje al anterior presidente de la asociación, reconociendo su contribución al fortalecimiento de la representación empresarial del sector sanitario onubense.

En sus primeras declaraciones tras ser elegido, Juan García Lara destacó la importancia del asociacionismo empresarial para afrontar los retos actuales de la sanidad privada y defendió una organización más participativa y útil para las empresas que representa.

Entre las prioridades de su mandato figuran la mejora de la competitividad de las empresas asociadas, el impulso de espacios de colaboración y el fortalecimiento de la interlocución con las administraciones públicas y los agentes económicos y sociales.

El nuevo presidente también puso en valor el papel que desempeña la sanidad privada tanto en la atención a los ciudadanos como en la generación de empleo y actividad económica en la provincia, apostando por seguir avanzando en fórmulas de colaboración público-privada que contribuyan al desarrollo del sistema sanitario y de la economía onubense.