El Colegio de Médicos reclama un Estatuto propio para garantizar el futuro de los MIR

El Colegio Oficial de Médicos de Huelva ha aprovechado el acto de bienvenida a los nuevos Médicos Internos Residentes (MIR) para reivindicar la creación de un Estatuto Marco específico para los facultativos que mejore sus condiciones laborales y contribuya a garantizar el futuro de la profesión médica.

La institución provincial recibió a los 84 nuevos residentes que inician su formación especializada en la provincia durante un acto celebrado en la sede de Caja Rural del Sur, donde se puso el foco tanto en la calidad de la formación sanitaria como en los retos que afronta el sistema sanitario.

La presidenta del Colegio, Mercedes Ramblado, defendió la necesidad de reconocer la responsabilidad de los médicos y los años de formación que requiere la profesión, reclamando unas condiciones laborales más adecuadas para evitar el desgaste profesional y la pérdida de talento.

Entre las principales reivindicaciones figura la eliminación de las guardias de 24 horas y una mejora de las condiciones de trabajo para los facultativos, así como un mayor reconocimiento a la labor de los médicos tutores encargados de formar a las nuevas generaciones.

Durante el acto también se puso de manifiesto la dificultad para cubrir determinadas plazas de Medicina Familiar y Comunitaria. Este año han quedado vacantes dos puestos, uno en Huelva Costa y otro en Riotinto, una situación que vuelve a evidenciar los problemas para atraer profesionales a determinadas zonas sanitarias.

Desde el Colegio de Médicos consideran necesario impulsar medidas que hagan más atractivos estos destinos profesionales y ofrecer contratos que favorezcan la permanencia de los facultativos una vez finalizado su periodo de residencia.

La bienvenida a los nuevos MIR concluyó con la lectura del Juramento Hipocrático, en un acto que sirvió además para trasladar a los residentes el respaldo de la institución durante toda su etapa formativa y profesional.

El Colegio insistió en que garantizar el relevo generacional de la profesión médica y mantener una atención sanitaria de calidad pasa por cuidar también las condiciones laborales de quienes desarrollan su trabajo en el sistema sanitario.