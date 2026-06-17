Rocío Muñoz y Patricia Mauri, referentes de la igualdad, reciben los Premios Marismas 2026

El Ayuntamiento de Huelva ha entregado los XXIV Premios Marismas ‘Mujeres por la Igualdad’, unos galardones que reconocen cada año la labor de mujeres que han contribuido a construir una sociedad más justa e igualitaria. En esta edición, las distinguidas han sido Rocío Muñoz Sánchez y Patricia Mauri Fábregas, mientras que la fotógrafa María Clauss ha recibido un reconocimiento póstumo por su aportación a la cultura onubense.

El acto, celebrado en el patio consistorial, estuvo presidido por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, quien destacó que las premiadas representan “el cuidado, la entrega, la capacidad de liderazgo y el compromiso con las personas”, valores que consideró fundamentales para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

Uno de los reconocimientos recayó en Rocío Muñoz, figura estrechamente ligada a AFA Huelva. Su labor al frente de la entidad permitió consolidarla como una referencia provincial en la atención a personas con Alzheimer y en el apoyo a las familias cuidadoras.

La segunda galardonada, Patricia Mauri, ha desarrollado una amplia trayectoria en el ámbito sanitario y social. Actual presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Huelva y de Cruz Roja Huelva, ha destacado por su defensa de la igualdad, la sanidad pública y el voluntariado.

La ceremonia tuvo además un marcado carácter emotivo con el homenaje póstumo a María Clauss, una de las fotógrafas más reconocidas de la provincia, cuya obra dejó una profunda huella en la cultura y la memoria visual de Huelva.

Durante el acto también se anunció que el reconocimiento póstumo de la edición de 2027 será concedido a Elena Ruiz Ángel.

Los Premios Marismas se han consolidado como uno de los principales reconocimientos institucionales de la ciudad a mujeres cuya trayectoria profesional, social o cultural contribuye a impulsar la igualdad y el progreso de la sociedad onubense.