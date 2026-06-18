Ayuntamiento y Diputación impulsan un nuevo aparcamiento en Cardeñas

El Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial han presentado el proyecto para construir un nuevo aparcamiento público en superficie en la avenida Humilladero de La Cinta, en la barriada de Cardeñas, una actuación que permitirá crear 265 nuevas plazas de estacionamiento en un enclave estratégico de entrada a la capital.

La nueva infraestructura se levantará sobre una parcela de más de 8.500 metros cuadrados situada junto a la conexión con la H-30 y la carretera de Gibraleón. El proyecto cuenta con una inversión de 307.265 euros financiada íntegramente por la Diputación de Huelva a través del programa ‘Tu Diputación Invierte’ y tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses.

Del total de plazas previstas, diez estarán reservadas para personas con movilidad reducida, superando las exigencias establecidas por la normativa vigente.

El diseño contempla calles interiores de doble sentido y zonas de estacionamiento en batería, además de una segunda salida que facilitará la circulación y la evacuación del tráfico hacia la vía de servicio existente.

La actuación viene a completar la transformación urbanística desarrollada durante los últimos meses en el entorno de Cardeñas, donde se están ejecutando trabajos de mejora paisajística, renaturalización y creación de nuevas zonas verdes sobre una superficie superior a los 7.000 metros cuadrados.

Estas intervenciones se suman a las obras realizadas previamente para solucionar los históricos problemas de inundaciones y encharcamientos que afectaban a esta zona de la ciudad, configurando una actuación integral en uno de los principales accesos a Huelva.

Durante la presentación, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, anunció además que el Ayuntamiento trabaja ya en la redacción de otros dos aparcamientos públicos y gratuitos en la barriada de La Orden, uno junto a la Plaza Estados Unidos y otro en las inmediaciones de la Escuela Oficial de Idiomas.

Por su parte, el presidente de la Diputación, David Toscano, destacó que la actuación permitirá mejorar la movilidad y ofrecer una solución a las necesidades de estacionamiento tanto de los vecinos de la capital como de quienes acceden diariamente desde otros municipios de la provincia.

Con este proyecto, el Ayuntamiento continúa ampliando la red de aparcamientos públicos impulsada en los últimos años, que incluye actuaciones como el parking de Las Colonias, el del Muelle del Tinto, el futuro aparcamiento del antiguo Mercado de La Merced y los previstos en la Plaza Mayor y la avenida de Italia.