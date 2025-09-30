Concentración en Huelva contra la reducción de personal en los centros de protección de menores

Trabajadoras y trabajadores de los centros de protección de menores de la provincia de Huelva se han concentrado hoy para denunciar la reducción de personal que provocarán los nuevos contratos que entran en vigor este 1 de octubre.

Desde CCOO han alertado de la precarización que suponen estos pliegos, ya que, además de recortar plantillas, mantienen los salarios congelados desde 2021 y generan incertidumbre sobre el futuro de numerosos puestos de trabajo en un servicio considerado esencial para la protección de la infancia.

El sindicato sostiene que con menos personal resulta imposible garantizar una atención de calidad ni la seguridad de menores y profesionales, por lo que reclama impedir despidos, reforzar las plantillas y asegurar la presencia mínima de dos educadores por turno, junto a psicólogos y trabajadores sociales a jornada completa.

CCOO ha advertido de que las movilizaciones continuarán mientras no se atiendan estas demandas y se garantice un servicio público digno y seguro en los centros de protección de menores de la provincia.