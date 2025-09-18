CCOO se concentra en Huelva tras la agresión a una educadora en un centro de menores

Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado hoy una concentración ante la Delegación de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Huelva, en repulsa por la agresión sufrida por una educadora social en su puesto de trabajo en un centro de protección de menores.

Durante la protesta, la organización sindical exigió la ampliación de plantillas para garantizar al menos dos educadores por turno, la implantación de protocolos y medidas de seguridad frente a agresiones, así como el reconocimiento de la peligrosidad de estos puestos de trabajo. Además, reclamaron la aplicación del V Convenio del sector para poner fin a las congelaciones salariales que, según CCOO, precarizan aún más a los profesionales.

“Mandamos un abrazo muy fuerte a la compañera agredida y ofrecemos todo nuestro apoyo. Decimos con firmeza que esto no va a quedar así: si tocan a una, respondemos todas”, afirmó Rocío Lobo, representante de CCOO, en declaraciones a los medios.

La concentración reunió a trabajadores y trabajadoras del sector, así como a miembros del sindicato, que reclamaron soluciones urgentes para proteger a quienes desempeñan labores de cuidado y educación en centros de menores.