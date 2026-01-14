Comienzan los trabajos para la remodelación y puesta a punto de 15 áreas infantiles en Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha iniciado los trabajos para la remodelación y puesta a punto de un total de 15 áreas infantiles repartidas por distintos puntos de la ciudad. Así lo ha anunciado la concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, quien ha explicado que las primeras actuaciones ya se están desarrollando en el Camino del Saladillo y en el primer tramo del bulevar de la avenida Andalucía.

Esta primera fase cuenta con una inversión de 325.000 euros y tiene como objetivo mejorar las zonas de juego infantil para garantizar que niñas y niños puedan utilizarlas en las mejores condiciones de seguridad, salubridad y comodidad. Desde el Consistorio se ha señalado que, con la llegada del buen tiempo, el uso de los parques infantiles aumenta de forma notable, por lo que se ha considerado prioritario acometer estas actuaciones de mayor calado.

Los trabajos incluyen tanto remodelaciones integrales como reparaciones y labores de mantenimiento. En concreto, se intervendrá de forma completa en las áreas infantiles del Nuevo Molino, en la avenida Costa de la Luz; los Jardines del Muelle; la avenida de Santa Marta; el Camino del Saladillo; y el Parque Robinson. Además, se llevarán a cabo reparaciones en los espacios infantiles situados en el primer tramo del bulevar de la avenida Andalucía, la barriada Parque Moret, la Plaza de los Dolores, la calle Pescadores, la Plaza Paco Toronjo, la Plaza del Andévalo, la calle Martín Pescador, la avenida Federico Mayo y el área de parkour del Parque Moret.

En el Camino del Saladillo, los trabajos contemplan la retirada del vallado existente y la instalación de uno nuevo, el relleno del terreno y la colocación de pavimento de césped artificial con base amortiguante y revestimiento de arena de sílice, además de actuaciones de restauración y puesta a punto de los juegos.

En cuanto a las reparaciones, como las que se desarrollan en el bulevar de la avenida Andalucía, el objetivo principal es la renovación de los vallados de seguridad, así como actuaciones puntuales en pavimentos, relleno y saneamiento de arenas, reposición de caucho continuo, pintura y sustitución de piezas dañadas en los elementos de juego.

El plazo de ejecución de esta primera fase es de tres meses, con la intención de que todas las actuaciones estén finalizadas antes de la primavera. El contrato incluye, además, una ampliación del plazo de garantía hasta seis trimestres, durante los cuales la empresa adjudicataria deberá subsanar cualquier incidencia en un plazo máximo de 24 horas cuando afecte a la seguridad o a la conservación del espacio público.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la renovación completa del vallado y del pavimento en los Jardines del Muelle; la sustitución del césped natural por caucho amortiguante y la incorporación de nuevos juegos para menores de dos años en Santa Marta; la redistribución de juegos y mejora del pavimento en el área del Nuevo Molino; y la sustitución de la pirámide de trepa del Parque Robinson por nuevos elementos de juego, junto a la renovación integral del espacio.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que estas intervenciones se complementarán con el servicio de mantenimiento permanente, que realiza inspecciones diarias para detectar y corregir de forma inmediata cualquier anomalía que pueda suponer un riesgo para los usuarios.