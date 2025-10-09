Buscar
Comienzan la próxima semana las obras de reforma de las pistas deportivas de La Hispanidad en Huelva
09/10/25 - 11:18

Las pistas deportivas de La Hispanidad en Huelva iniciarán su reforma integral entre el martes y el miércoles de la próxima semana, justo tras el final de las fiestas de la barriada, según ha anunciado la concejala de Deportes, María de la O Rubio. Las obras se centrarán en la reparación del pavimento de la cancha de fútbol sala, que presentaba desperfectos tras años de uso.

Con un presupuesto cercano a los 15.000 euros, los trabajos consistirán en retirar el material plástico del pavimento actual, trasladarlo a instalaciones autorizadas para su tratamiento según la normativa, y reconstruir unos 1.000 metros cuadrados de firme en hormigón, rematado con pintura antideslizante de exterior en color azul. Las pistas, semi cubiertas y con graderío, se utilizan tanto para actividades deportivas como para eventos comunitarios, por lo que la reforma responde a una demanda de los vecinos.

La concejala ha señalado que esta actuación se enmarca dentro de un plan de mejora continua de los espacios deportivos de la ciudad, destinado a garantizar el mantenimiento, la seguridad y la funcionalidad de las instalaciones. Durante esta semana también han concluido obras en el campo de fútbol de Pérez Cubillas, con la construcción de instalaciones de depósito y acumulación de agua para el riego del césped artificial.

Además, este verano se han llevado a cabo reparaciones en los cerramientos de varias pistas, como las de Nuevo Molino, Los Desniveles de La Orden, Plaza del Andévalo y Jardines de Santa Marta, incluyendo repintado de canchas y reposición de material deportivo, como canastas regulables para baloncesto y minibasket. Otras actuaciones destacadas han sido la reposición de redes de protección en las pistas de El Matadero y la limpieza integral de la pista del Torrejón, incluyendo la retirada de maleza y voluminosos antes del inicio del curso de las Escuelas Deportivas.

Con estas obras, el Ayuntamiento busca mejorar el servicio y responder con eficacia a las necesidades de los usuarios, garantizando que las instalaciones deportivas de Huelva estén en condiciones óptimas para la práctica deportiva y eventos comunitarios.