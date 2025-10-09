Comienzan la próxima semana las obras de reforma de las pistas deportivas de La Hispanidad en Huelva

Las pistas deportivas de La Hispanidad en Huelva iniciarán su reforma integral entre el martes y el miércoles de la próxima semana, justo tras el final de las fiestas de la barriada, según ha anunciado la concejala de Deportes, María de la O Rubio. Las obras se centrarán en la reparación del pavimento de la cancha de fútbol sala, que presentaba desperfectos tras años de uso.

Con un presupuesto cercano a los 15.000 euros, los trabajos consistirán en retirar el material plástico del pavimento actual, trasladarlo a instalaciones autorizadas para su tratamiento según la normativa, y reconstruir unos 1.000 metros cuadrados de firme en hormigón, rematado con pintura antideslizante de exterior en color azul. Las pistas, semi cubiertas y con graderío, se utilizan tanto para actividades deportivas como para eventos comunitarios, por lo que la reforma responde a una demanda de los vecinos.

La concejala ha señalado que esta actuación se enmarca dentro de un plan de mejora continua de los espacios deportivos de la ciudad, destinado a garantizar el mantenimiento, la seguridad y la funcionalidad de las instalaciones. Durante esta semana también han concluido obras en el campo de fútbol de Pérez Cubillas, con la construcción de instalaciones de depósito y acumulación de agua para el riego del césped artificial.

Además, este verano se han llevado a cabo reparaciones en los cerramientos de varias pistas, como las de Nuevo Molino, Los Desniveles de La Orden, Plaza del Andévalo y Jardines de Santa Marta, incluyendo repintado de canchas y reposición de material deportivo, como canastas regulables para baloncesto y minibasket. Otras actuaciones destacadas han sido la reposición de redes de protección en las pistas de El Matadero y la limpieza integral de la pista del Torrejón, incluyendo la retirada de maleza y voluminosos antes del inicio del curso de las Escuelas Deportivas.

Con estas obras, el Ayuntamiento busca mejorar el servicio y responder con eficacia a las necesidades de los usuarios, garantizando que las instalaciones deportivas de Huelva estén en condiciones óptimas para la práctica deportiva y eventos comunitarios.