Comienzan las obras de cerramiento de la azotea del centro de salud de Isla Chica

El Ayuntamiento de Huelva ha iniciado las obras para instalar un cerramiento perimetral en la azotea del centro de salud de Isla Chica, una intervención que arrancó el pasado 6 de abril y que cuenta con un plazo estimado de ejecución de un mes.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto a la concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha supervisado los trabajos, que contemplan la colocación de 46 metros lineales de valla de 2,5 metros de altura, fabricada en chapa perforada galvanizada, similar a la ya existente en el edificio sanitario.

El objetivo de esta actuación es reforzar la seguridad del equipamiento, delimitando claramente los espacios y evitando accesos no autorizados. Además, el cerramiento permitirá mejorar la organización del entorno, contribuir al mantenimiento de las instalaciones y reducir posibles actos vandálicos.

De forma paralela, el Ayuntamiento está ejecutando mejoras en la iluminación de la zona, especialmente en el entorno del parque infantil colindante. Entre las actuaciones ya realizadas se encuentran la instalación de cinco nuevos puntos de luz en el camino de acceso, a los que se sumarán dos luminarias adicionales en la zona de juegos.

Con estas actuaciones, el Consistorio busca garantizar mejores condiciones de seguridad y visibilidad en un espacio muy frecuentado por vecinos y familias, facilitando su uso en distintas franjas horarias y mejorando la calidad del entorno urbano.