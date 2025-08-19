Comienzan las exhumaciones en el cementerio de La Soledad por casos de bebés robados en Huelva

Un equipo coordinado por el Comisionado para la Concordia ha comenzado exhumaciones en fosas comunes del cementerio de La Soledad, en Huelva, a petición de la Asociación SOS Bebés Robados, con el objetivo de esclarecer posibles casos de bebés robados y enterrados sin el conocimiento de sus familias. La presidenta de la asociación, Esperanza Ornedo, calificó estas intervenciones como "un paso histórico en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación" para las familias que llevan décadas reclamando respuestas sobre el paradero de sus hijos.

Estas primeras actuaciones se centran en fosas señalizadas por las familias, aunque Ornedo explicó que próximamente se ampliarán a los laterales de las praderas donde podrían encontrarse más enterramientos. "Aquí es donde podremos saber si nuestros niños fueron robados, enterrados o si nunca jamás cruzaron las puertas de este cementerio", afirmó.

La presidenta destacó que, pese a los años de espera y la falta de intervención judicial, estas exhumaciones representan "un rayo de luz y esperanza para las madres que llegaron a pensar que sería imposible encontrar a esos hijos que les arrebataron nada más nacer". "La verdad no prescribe y la esperanza, aunque ha sido golpeada, sigue estando viva", concluyó.