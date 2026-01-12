Comienza el juicio por la muerte de un hombre en El Torrejón con once acusados

La Audiencia Provincial de Huelva inicia este lunes, 12 de enero, el juicio con jurado por la muerte de un hombre de 48 años ocurrida en septiembre de 2020 en el barrio de El Torrejón. En el procedimiento están encausadas once personas por su presunta implicación en los hechos.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, para el principal acusado se solicita una pena de 15 años de prisión por un delito de homicidio. Para otros cinco acusados, también por homicidio en concepto de coautores, se interesan penas de 13 años de cárcel. Además, se reclama una indemnización conjunta para la madre de la víctima por importe de 54.295 euros y de 20.350 euros para cada uno de sus hermanos.

En cuanto a los otros cinco procesados, la acusación los sitúa como presuntos autores de un delito de lesiones cualificadas, para los que se solicitan penas de cuatro años de prisión.