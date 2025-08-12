Comborock regresa para dar voz y ritmo al talento joven onubense

Tras varios meses de espera, Huelva recupera uno de sus programas juveniles más esperados: Comborock. Esta formación musical, impulsada por el Ayuntamiento de la capital, regresa con más fuerza que nunca para ofrecer a jóvenes de la ciudad la oportunidad de vivir una experiencia educativa y creativa de primer nivel.

La concejala de Turismo, Comercio y Juventud, Pastora Giménez, ha definido el proyecto como “mucho más que un curso de música, es un espacio de encuentro y crecimiento personal donde nuestros jóvenes desarrollan su creatividad, comparten experiencias y descubren la emoción de trabajar en un proyecto común”.

El programa, que arrancará el 1 de septiembre y se extenderá hasta febrero de 2026, permitirá a sus participantes aprender a trabajar en equipo dentro de un grupo musical, componer canciones, preparar repertorios y subirse al escenario para mostrar su talento ante el público. Todo ello bajo la dirección del guitarrista y compositor onubense John Conde, figura clave por su trayectoria profesional y compromiso con el talento joven.

Las clases se impartirán tres días por semana en horario de tarde en el Centro Municipal La Morana, y estarán dirigidas a jóvenes con conocimientos previos de canto o de algún instrumento. La inscripción, gratuita y con plazas limitadas, se realizará mediante selección por parte del monitor para garantizar un nivel formativo óptimo.

Además de la formación, Comborock ofrecerá a los alumnos una proyección pública a través de una completa agenda de conciertos: el 30 de octubre con el ‘Concierto Halloween’ en La Morana, el 13 de diciembre con el ‘Christmas Rock’ en la sede de Huelva Rock, y en febrero el ‘Carnival Rock’, con fecha y lugar aún por concretar.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden formalizarse a través del correo electrónico proyectocomborock@gmail.com. Una oportunidad única para que los jóvenes con pasión por la música se formen, creen y se suban al escenario como protagonistas de la cultura en la capital onubense.