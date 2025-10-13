El Ayuntamiento de Huelva refuerza su apoyo al Banco de Alimentos con un nuevo convenio de colaboración

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente del Banco de Alimentos de Huelva (BAH), Juan Manuel Díaz Cabrera, han firmado un nuevo convenio de colaboración con el que el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la labor solidaria que esta entidad desarrolla desde hace más de veinticinco años. El acuerdo contribuirá a sostener los gastos de gestión, almacenamiento y transporte necesarios para garantizar el reparto de alimentos entre las familias más vulnerables del municipio.

Miranda ha subrayado que “el Ayuntamiento tiene como máxima prioridad unir fuerzas y optimizar todos los recursos disponibles para apoyar a las familias más vulnerables”, destacando que el Banco de Alimentos “es un gran aliado en asegurar una vida digna para muchas personas, proporcionándoles los alimentos básicos necesarios”. La regidora ha aprovechado además para llamar a la participación ciudadana en la Gran Recogida de Alimentos, que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre en más de un centenar de supermercados de la provincia, con el patrocinio del Puerto de Huelva.

Por su parte, Díaz Cabrera ha valorado el respaldo del Ayuntamiento como “fundamental en un momento delicado para los Bancos de Alimentos”, tras la desaparición del antiguo Fondo Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos (FEAD) y la falta de asignación estatal de su programa sustituto, lo que ha supuesto una reducción de unos 25 millones de kilos en toda España.

El presidente del BAH ha recordado que la entidad atiende a más de 14.000 personas en la provincia, gracias al esfuerzo de 52 voluntarios estables y más de 1.000 colaboradores ocasionales. Solo en 2024, el Banco de Alimentos de Huelva distribuyó 2.066.881 kilos de alimentos a través de 85 entidades benéficas, la mitad en la capital y el resto en 31 municipios.

El convenio no se limita al apoyo económico, sino que también incluye colaboración logística y coordinación directa con los Servicios Sociales Municipales, para garantizar que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan.

Tanto el Ayuntamiento como el Banco de Alimentos han coincidido en destacar que este acuerdo “representa una alianza firme entre la administración y la sociedad civil para que ningún onubense se quede atrás”, y han animado a la ciudadanía a sumarse a la próxima Gran Recogida como gesto de solidaridad y compromiso con los más desfavorecidos.