Las Colombinas 2026 se despiden esta próxima madrugada con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales

Las Fiestas Colombinas de Huelva 2026 llegan este lunes a su última jornada. Tras seis días de ambiente festivo, conciertos, casetas, atracciones y festejos taurinos, la ciudad despedirá esta noche (00.30 horas) una nueva edición de su semana grande con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, uno de los momentos más esperados del calendario festivo.

El castillo pirotécnico servirá como colofón a unas Colombinas que han vuelto a congregar a miles de onubenses y visitantes en el recinto colombino, consolidando una vez más esta celebración como una de las grandes citas del verano andaluz.

La última jornada permitirá además disfrutar por última vez del ambiente de las casetas y del recinto ferial antes de que las luces se apaguen hasta la próxima edición. Será el cierre a una programación que durante toda la semana ha ofrecido actuaciones musicales de artistas como M Clan, Marta Santos, Juan Magán, Viva Suecia, Lía Kali y Rosario Flores, además de actividades para todos los públicos.

Con el lanzamiento de los fuegos artificiales, Huelva pondrá el punto final a las Colombinas 2026, despidiendo unas fiestas que volverán a quedar en el recuerdo de miles de personas y comenzando desde ese mismo instante la cuenta atrás para la próxima edición.