La Casa Colón culmina su adaptación para garantizar la accesibilidad universal

El Ayuntamiento de Huelva ha culminado las obras de mejora de la accesibilidad en la Casa Colón con una inversión de 227.180 euros, destinada a eliminar barreras arquitectónicas y garantizar que cualquier persona pueda acceder y disfrutar del auditorio en igualdad de condiciones.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha visitado las actuaciones ya finalizadas, destacando que "un edificio público solo cumple plenamente su función cuando todas las personas pueden disfrutarlo en igualdad de condiciones". En este sentido, ha subrayado que, tras la rehabilitación integral de la Casa Grande y la modernización del auditorio, era necesario completar la transformación garantizando una accesibilidad "universal y real".

Las actuaciones han permitido mejorar los recorridos y accesos, reforzar la señalización y facilitar el desplazamiento por las instalaciones con mayor autonomía, seguridad y comodidad. "La accesibilidad no es un complemento ni una cuestión secundaria; es una cuestión de igualdad de oportunidades y de justicia", ha señalado la alcaldesa.

Miranda ha vinculado esta intervención con el futuro Plan Integral de Accesibilidad Universal de Huelva, con el que el Consistorio pretende incorporar la accesibilidad como un eje transversal en todos los proyectos municipales. "No queremos actuaciones aisladas, sino que la accesibilidad esté presente en cada obra y en cada decisión que tomemos como Ayuntamiento", ha afirmado.

Un auditorio sin barreras

El proyecto, financiado en gran parte con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del programa PIREP, ha permitido adaptar el edificio a las exigencias actuales en materia de accesibilidad.

Entre las principales actuaciones destaca la creación de un itinerario accesible desde el exterior hasta el auditorio, la adaptación del acceso al escenario para personas con movilidad reducida, la mejora de los espacios reservados para personas con discapacidad, la reforma del aseo adaptado y la instalación de una señalización más completa de los recorridos interiores.

Estas mejoras permiten que las personas usuarias puedan acceder y participar en congresos, espectáculos y actividades culturales con mayores garantías de autonomía y seguridad.

Una transformación integral

La actuación se suma al proceso de modernización desarrollado en los últimos años en la Casa Colón. La rehabilitación integral de la Casa Grande, con una inversión superior a 1,8 millones de euros, ha permitido recuperar el valor patrimonial del edificio e incorporar mejoras en eficiencia energética, sostenibilidad, digitalización y accesibilidad.

Asimismo, el auditorio ya fue objeto de una profunda reforma que modernizó el escenario, las butacas, los camerinos, los sistemas de iluminación y sonido, así como los accesos y espacios anexos.

Con estas nuevas obras, el Ayuntamiento da por completada la adaptación de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, reforzando su papel como sede de congresos, eventos y actividades culturales abierta a toda la ciudadanía.