El Colegio de Enfermería de Huelva celebra las jornadas de San Juan de Dios para poner en valor la profesión

El Colegio Oficial de Enfermería de Huelva ha celebrado unas jornadas divulgativas con motivo de la festividad de San Juan de Dios, patrón de la profesión enfermera, una cita tradicional que busca reconocer el papel de estos profesionales en el sistema sanitario.

En el acto ha participado la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuela María Caro López, quien ha querido destacar la evolución que ha experimentado la enfermería en los últimos años, tanto en el ámbito de las competencias profesionales como en la formación y el desarrollo de la carrera sanitaria.

Durante su intervención, la delegada —enfermera de profesión— ha subrayado también la importancia del trabajo que realizan estos profesionales en el cuidado de los pacientes y en otras áreas fundamentales del sistema sanitario.

Asimismo, Caro ha resaltado la apuesta del Gobierno andaluz por reforzar el papel de la enfermería dentro del sistema público de salud, impulsando sus funciones y mejorando las plantillas y las condiciones laborales del personal enfermero en el sistema sanitario público andaluz.